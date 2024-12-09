Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız - Son Dakika
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Spor

Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız

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Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan olaylı pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz'ın babası, Rey Manaj'a tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın yaptığı müdahale sonucu sakatlanan Barış Alper, sahadan sedyeyle çıkarıldı. Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Yüksel Yılmaz, Rey Manaj'a 'Mutlaka tanışacağız' şeklinde mesaj yolladı.

09.12.2024 09:36
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Dün oynanan Sivasspor - Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj- Barış Alper Yılmaz pozisyonu sonrası Galatasaraylı yıldızın babası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MUTLAKA TANIŞACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından özür dileyen Rey Manaj'a Barış Alper'in babası da tepki gösterdi. Baba Yüksel Yılmaz, Manaj'ın özür paylaşımına, "Manaj seni çok görmek ve seninle çok karşılaşmak isterim. Mutlaka tanışacağız" yorumlarıyla yanıt verdi.

İşte o yorumlar;

Barış Alper'in babasından Manaj'a olay tepki: Mutlaka tanışacağız

NE OLDU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi. Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Barış Alper\'in babasından Manaj\'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız

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Son Dakika Spor Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vatandaş Rıza:
    napacan, dövecen mi?? futbolcu yapmasaydin o zaman, sarkici yapsaydin.. kirmizi halilarda yuruseydi.. 13 5 Yanıtla
  • said örücü:
    ilk faul gören futbolcu sizin evladınız değil ilk sakatlananda siz değilsiniz mağdursunuz ama bu tehdit gücünü nereden alıyorsunuz, ilk defa mağdur olduğunuz için sudan çıkmış balığa mı döndünüz, haklıyken haksız yere düşmeyinn 8 7 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Görende oğlu dünya yıldızı Cahil herif sen kimsin adamı tehdit ediyorsun Korkarsanız oynamayın 5 3 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    bi sen eksiktin amca. 5 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    git feto ile tanış sen biat et ona artist 0 1 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Ne yapacan Tehdit mi Ediyosun İşte Cinconun Zihniyeti Bu Bunlar Ancak Zorbalık Biliyolar Her oyuncu sakatlanır Maçtan 0 0 Yanıtla
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