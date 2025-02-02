Barış Alper Yılmaz 100. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz 100. Maçına Çıkıyor

Barış Alper Yılmaz 100. Maçına Çıkıyor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ile oynanacak maçta Süper Lig'de 100. karşılaşmasını oynayacak.

02.02.2025 10:33
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında görev alması durumunda Trendyol Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu müsabakanın sarı-kırmızlı futbolcu Barış Alper Yılmaz için ayrı bir önemi olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi halinde 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 'dalya' diyecek.

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de oynadığı 99 müsabakada 20 gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, bu gollerin 10'unu ise bu sezon kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da toplamda da 139 resmi karşılaşmada görev aldı.

9 Temmuz 2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda başarılı performans sergilerken, milli takımın da önemli oyuncularından oldu.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşarken, 1 kez de TFF Süper Kupa'yı kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz 100. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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