Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, 100. resmi maçına çıktı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile evinde mücadele eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılardaki kariyerinde önemli bir eşiğe ulaştı. Bordo-beyazlılar karşısında 11'de görev alan Barış Alper, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 72, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere 100 resmi müsabakada görev aldı.
2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper, sarı-kırmızılılarda santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.
Hatayspor maçında 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev aldı. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına devam etti. Ali Koç, ligden çekilme opsiyonunu masadan kaldırdıklarını belirtirken, Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarını söyledi. Ayrıca, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlara gitmeme opsiyonu da değerlendirildiğini ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, takımın geleceği ve şampiyonluk hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, camiaya seslenerek Fenerbahçe'nin tarihine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamlandı. Corendon Alanyaspor, 6. dakikada Hassan'ın golüyle öne geçti ve 32. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Türkiye, 2024 Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Antalya Grand Prix'sinde toplamda 7 madalya kazandı. Milli sporcular, organizasyonun son gününde 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Türkiye, 41 ülkeden 178 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Icardi'nin attığı gol galibiyeti getirdi.
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