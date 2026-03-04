Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı

Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
04.03.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda oynanan Corendon Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi ve kariyer rekorunu kırdı.

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarlarının sevgilisi olan Barış Alper Yılmaz, göz doldurmaya devam ediyor.

ALANYASPOR KARŞISINDA 1 GOL, 1 ASİST

Barış Alper Yılmaz, son olarak takımının Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta da 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek yine maça damga vurdu.

Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı

BARIŞ ALPER YILMAZ KARİYER REKORUNU KIRDI

İki gol katkısını daha istatistiklerine ekleyen milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol ve 14 asiste ulaştı. Kariyerinde ilk kez gol ve asist sayılarında çift hanelere ulaşan 25 yaşındaki yıldız, kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Süper Lig'de 6 gol, 10 asist; Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, 2 asist; Türkiye Kupası'nda 2 gol, 2 asist ve Süper Kupa'da da 1 gol atan Barış Alper, sezonun bitimine haftalar kala kariyer rekorunu kırdı.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:20:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.