Bartın'da Amatör Maçta Sahaya Köpek Girdi - Son Dakika
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Bartın'da Amatör Maçta Sahaya Köpek Girdi

Bartın\'da Amatör Maçta Sahaya Köpek Girdi

Kumlucaspor-Cumhuriyetspor maçında sahaya giren köpek, futbolcu tarafından uzaklaştırıldı.

13.04.2025 18:17
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Bartın'da oynanan amatör maçta sahaya köpek girdi. Futbol topu ile oynamak isteyen köpeğin stat dışına çıkarılmasının ardından maç devam etti.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Coşkun Yılmaz Stadyumu'nda oynan Kumlucaspor- Cumhuriyetspor maçının 3. dakikasında sahaya köpek girdi. Topla oynamak isteyen köpek, topun bulunduğu bölüme doğru hızla koştu. Kumlucasporlu futbolcu Ertuğrul Caymaz da, hızlı davranarak önce topu kucağına aldı, ardından köpeği tasmasından yakaladı. Kucağında futbol topunu da bırakmayan Ertuğrul, elinde de tasmasından yakaladığı köpeği önce saha dışına ardından da stat dışına çıkardı.

Davetsiz misafir nedeniyle kısa süre duraksayan müsabaka ise futbolcunun geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan maçın uzatma dakikalarında Kumlucasporlu Ali, bir pozisyonda rakibi ile çarpıştı. Acı içinde yere yığılan futbolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yeniden başlayan maç, ev sahibi takım Kumluca 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bartın'da Amatör Maçta Sahaya Köpek Girdi - Son Dakika

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