Bartın'da Beşiktaş Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bartın'da Beşiktaş Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi, taraftarlar Bartın'da tezahürat ve meşalelerle sevinç yaşadı.

04.05.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bartın'da Beşiktaş taraftarların galibiyet sevinci

BARTIN - Bartın'da Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe galibiyetini tezahürat ve meşalelerle kutladı.

Türkiye Süper Ligi'nde oynan Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş Kulübü'nün taraftarları Bartın'da büyük sevinç yaşadı. Maçı kafelerde izleyen taraftarlar, maç bitiminde ise galibiyeti kutladı. Gruplar halinde kafelerden çıkan taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak meşale yaktı.

Dolmuş duraklarına kadar giden genç taraftarlar, otobüslere binerek evlerine döndü. Taraftarlar, polislerin yoğun güvenlik tedbirleri arasında galibiyet coşkusunu yaşadı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Fenerbahçe, Güvenlik, Beşiktaş, Güncel, Bartın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartın'da Beşiktaş Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 03:08:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Beşiktaş Galibiyeti Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.