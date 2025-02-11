BARÜ'lü Sporcular Türkiye Şampiyonasında 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

BARÜ'lü Sporcular Türkiye Şampiyonasında 9 Madalya Kazandı

BARÜ\'lü Sporcular Türkiye Şampiyonasında 9 Madalya Kazandı

Bartın Üniversitesi, Türkiye Şampiyonalarında 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

11.02.2025 14:51
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye şampiyonalarındaki halter ve kick boks branşlarında büyük başarı elde ederek 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonaları yoğun bir katılımla tamamlandı. Şampiyona kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcular hem büyükler hem de gençler kategorilerinde mücadele etti. Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri kick boks ve halter kategorilerinde büyük bir başarıya imza attı.

Kick boksta gümüş madalya

Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Kick Boks Şampiyonasında yarışan BARÜ'lü sporcu Arda Pekesen, 63 kilogramda gösterdiği performansla Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada birçok başarılı sporcu ile mücadele eden Arda Pekesen, ayrıca finalde elde ettiği derece ile kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

Halterde 3 altın, 2 gümüş 3 bronz madalya

Ankara'da düzenlenen Gençler Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında ise BARÜ'lü sporcular sergiledikleri başarılı performansla yarışmalara damga vurdu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil ederek halterde dördüncü olan BARÜ'lü milli sporcu Muhammed Furkan Özbek 81 kiloda koparma 140, silkmede 170 kilo kaldırışıyla altın madalyaya uzandı.

Ali Oflaz +109 kiloda koparma 160, silkmede 206 kilo; 96 kiloda yarışan Emre Öztürk koparmada 137, silkmede 171 kilo ile rakiplerini geride bırakarak birinci olurken altın madalyanın da sahibi oldu.

BARÜ'lü haltercilerden Burak Erol 89 kilo sıkletinde koparmada 121, silkmede 157 kilo; 67 kiloda mücadele eden Melihcan Günay, 94 kilo koparma 123 kilo silkme kaldırışıyla Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Son olarak 73 kiloda Kaan Kahriman koparmada 125 silkmede 156 kilo; +109 kiloda yarışan Taner Çağlar ise koparmada 161 silkmede 196 kilo kaldırdı.

Müsabakalarda 45 kilo sıkletinde yarışan Ceren Akarsu ise koparmada 56 silkmede 73 kilo kaldırışıyla bronz madalya kazanırken kürsüye adını yazdırmayı başardı.

Böylece BARÜ'lü sporcular şampiyonalardan kick boksta 1 gümüş madalya alırken halterde 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplamda 9 madalyanın sahibi oldu.

"BARÜ'de oluşturduğunuz sürdürülebilir spor ekosistemiyle sporu kültüre dönüştürüyoruz"

Türkiye şampiyonalarının 2025 yılı için milli takım kadrosuna seçilme açısından büyük önem taşıdığının altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek "Bartın Üniversitesi olarak oluşturduğunuz sürdürülebilir spor ekosistemi içerisinde sporun bir kültüre dönüşmesine katkı sunuyoruz. Bir yandan öğrencilerimize spor yapacakları yeni alanlar kazandırıyor diğer yandan farklı branşlarda profesyonel sporcular yetiştiriyoruz. Türk Sporuna değer katma hedefiyle tüm bileşenlerimizle gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte daima daha iyisi için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu noktada tüm disiplinlerde yoğun katılımın olduğu müsabakalardan madalya ile dönerek bizleri gururlandıran sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumsal ilerleyişimize sunduğu kıymetli katkıları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar'a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri sporla bir ve bütün yükseköğretim kurumları olma yolunda teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BARÜ'lü Sporcular Türkiye Şampiyonasında 9 Madalya Kazandı - Son Dakika

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