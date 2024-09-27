Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler pasını Kemen'e aktardı. Kemen ceza sahası içerisinde bulunan Piatek'e pas verdi. Piatek ise Figueiredo ile oynadı. Figueiredo'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis, ceza yayına kadar ilerledi. Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
43. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Crespo, pasını ön direğe koşu yapan Figueiredo ile buluşturdu. Bekletmeden vuruşunu yapan Figueiredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde, Moutoussamy, Charisis, Bieganski, Rodrigues, Koita
Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Menig, Camara, Mustafa Can Tetik, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Muhammed Kiraz, Azizbek Turgunboev
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Berkay Özcan, Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Patryk Szysz, Djalo, Emre Kaplan, Pereira
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Figueiredo (dk. 43) (Başakşehir) - SİVAS
Son Dakika › Spor › Başakşehir 1-0 Önde: İlk Yarı Sonuçları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?