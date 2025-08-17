Başakşehir 1-1 Kayserispor - Son Dakika
Başakşehir 1-1 Kayserispor

17.08.2025 23:37
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Kayserispor ile berabere kaldı. Goller Brnic ve Cardoso'dan.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün yaptığı ortada altıpas içerisinde iyi yükselen Jerome Opoku, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla Jerome Opoku'nun kafa vuruşu sonrası elle oynadığı belirlendi ve mücadelenin hakemi Kadir Sağlam golü iptal etti.

68. dakikada Aaron Opoku'nun ceza sahası sol çaprazdan verdiği pasta topla buluşan Miguel Cardoso'nun penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta savunmada Leonardo Duarte'ye çarpan top kaleci Muhammed Şengezer'in sağından ağlara gitti. 1-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Leonardo Duarte, Jerome Opoku (Ousseynou Ba dk. 81), Onur Bulut, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 70), Umut Güneş (Miguel Crespo dk. 70), Ivan Brnic, Deniz Türüç, Eldor Shomurodov (Ömer Faruk Beyaz dk. 70), Nuno da Costa (Davie Selke dk. 81)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Christopher Operi, Berkay Aslan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Stefano Denswil, Lionel Carole, Gideon Jung (Laszlo Benes dk. 62), Yaw Ackah (Ali Karimi dk. 72), Joao Mendes (Dorukhan Toköz dk. 81), Aaron Opoku (Burak Kapacak dk. 81), Miguel Cardoso, Carlos Mane (Ramazan Civelek dk. 62)

Yedekler: Onurcan Piri, Abdulsamet Burak, Indrit Tuci, Baran Ali Gezek, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Ivan Brnic (dk. 41) (Başakşehir), Miguel Cardoso (dk. 68) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ousseynou Ba (Başakşehir), Gideon Jung (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

16:34
20:58
