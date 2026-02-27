Başakşehir 2-0 Konyaspor'u Yendi - Son Dakika
Başakşehir 2-0 Konyaspor'u Yendi

27.02.2026 22:22
RAMS Başakşehir FK, Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Selke'nin golleriyle kazanıldı.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetti. Aksu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ogün Kamacı yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ba, Opoku, Operi, Umut Güneş, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Yusuf Sarı, Selke" 11'i ile çıkarken konuk ekip Tümosan Konyaspor ise "Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Bjorlo, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe ve Kramer" ile sahada yer aldı.

Maçın 3'üncü dakikasında Konyaspor etkili geldi. Ceza sahası ön çizgisinin önünde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert vuruşunda top Kramer'e çarparak dışarı çıktı. 23'üncü dakikada Konyaspor'da Berkan Kutlu'nun ceza yayı içinden vuruşunda kaleci Muhammed soluna uzanarak topu kornere çeldi. RAMS Başakşehir FK 34'üncü dakikada rakip kalede tehlike yarattı. Konyaspor savunmasında Berkan'ın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sağ çaprazında Ömer Ali'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda topu kaleci Bahadır kontrol etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

RAMS Başakşehir FK 52'nci dakikada golü buldu. Hızlı gelişen RAMS Başakşehir FK atağında Shomurodov'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, Adil Demirbağ'ı iki kez çalımladıktan sonra ortasını yaptı. Altıpas içinde uygun pozisyonda bulunan Selke, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Konyaspor 59'uncu dakikada önemli bir fırsattan yararlanamadı. Kramer'in pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. RAMS Başakşehir FK 61'inci dakikada Selke'yle 2'nci golü hanesine yazdırdı. Operi'nin soldan yaptığı ortada arka direkte topu kontrol eden Selke, üç rakibinin arasından düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konyaspor üst üste ataklarla etkili olmaya çalıştı. 83'üncü dakikada Kramer'in ortasında savunmanın ters kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 84'üncü dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti. RAMS Başakşehir FK, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u Selke'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK'DAN DENİZ TÜRÜÇ'E DESTEK

RAMS Başakşehir FK ile Konyaspor arasındaki karşılaşma öncesinde futbolun birleştirici gücü ön plana çıktı. Başakşehir FK oyuncuları, geçmişte turuncu-lacivertli formayı terleten ve bugün Konyaspor kadrosunda yer alan Deniz Türüç'ün hasta oğlu Ayden için ısınmaya 'Geçmiş Olsun Ayden' yazılı tişörtlerle çıkarak eski takım arkadaşlarına vefa gösterdi. Konyasporlu futbolcular da Ayden'in fotoğrafının yer aldığı özel tişörtlerle ısınmada yer aldı.

HAKAN BALTA KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

RAMS Başakşehir FK ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta protokol tribününden takip etti

Kaynak: DHA

Başakşehir, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

