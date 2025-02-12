Başakşehir, 5 Yeni Futbolcu Aldı - Son Dakika
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Başakşehir, 5 Yeni Futbolcu Aldı

Başakşehir, 5 Yeni Futbolcu Aldı

Başakşehir, 2. Transfer döneminde 5 futbolcu transfer etti, 5 ile yollarını ayırdı.

12.02.2025 10:35
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Başakşehir, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 5 futbolcuyu kadrosuna dahil ederken, 5 futbolcuyla da yolları ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ni hareketli geçirdi. Turuncu-lacivertliler bu dönemde 2'si Türk, 3'ü de yabancı olmak üzere toplam 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Adanan Demirspor'dan Yusuf Sarı, Le Havre'den Christopher Operi, Udinese'den Festy Ebosele, Olimpiakos'dan Ivan Brnic ve Trabzonspor'dan Umut Güneş ile sözleşme imzaladı.

Ayrıca Dimitris Pelkas, Shaocong Wu ve Davidson da takımdan ayrılan isimler oldu. Bir süredir kadro dışı olan Berkay Özcan, Çaykur Rizespor'a, Emre Kaplan ise Ümraniyespor'a kiralık olarak gitti.

Yaş ortalaması düştü

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 33 yaşındaki Davidson ile 31 yaşındaki Dimitris Pelkas ile yollar ayrılırken, yerine 23 yaşındaki Ivan Brnic ve 22 yaşındaki Festy Ebosele'yi kadrosuna kattı. Daha önce gelecek vadeden genç yetenekleri kadroya katarak satış yapan turuncu-lacivertlilerde geçmişte Cengiz Ünder, Youssouf Ndayishimiye ve İrfan Can Kahveci örnekleri bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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