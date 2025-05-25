Başakşehir - Adana Demirspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Keny, rakibini geçip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun kaleci Deniz Dönmezer'le karşı karşıya pozisyonda penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Fougeu, sağ taraftan cezasına girdi ve Operi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Gürcan Hasova direkt penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla monitöre gelen hakem Gürcan Hasova, penaltı kararında kaldı.
32. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yusuf Barasi, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
35. dakikada sol taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Opoku'nun kafa vuruşu sonrası altıpas üzerine gelen topa Operi göğsüyle dokundu ve kaleye yöneldi. Pozisyonun devamında kaleci Deniz Dönmezer'in kurtarışı sonrası seken topu kale önünde Operi tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
45+2. dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Ebosele, Osman Kaynak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Gürcan Hasova, Osman Kaynak'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi.
45+5. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta arka direkte Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp yandan oyun alanı dışına gitti.
Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Şener, Harun Güngör
Başakşehir: Deniz Dilmen, Ebosele, Opoku, Hamza Güreler, Operi, Umut Güneş, Deniz Türüç, Djalo, Ömer Faruk Beyaz, Brnic, Keny
Yedekler: Volkan Babacan, Berat Özdemir, Onur Ergün, Serdar Gürler, Kemen, Piatek, Figueiredo, Yusuf Sarı, Ba, Ömer Ali Şahiner
Teknik Direktör: Mustafa Keçeli
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Fougeu, Burhan Ersoy, Yusuf Buğra Demirkıran, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Maestro, Alioui, Yusuf Barasi
Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Gökdeniz Tunç, Beytullah Gezer, Aymbetov, Ali Fidan, Ozan Demirbağ, Ali Arda Yıldız, Samet Duyur
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Keny (dk. 20) (Başakşehir), Operi (dk. 35) (Başakşehir), Yusuf Barasi (dk. 32 pen.) (Adana Demirspor)
Kırmızı kart: Osman Kaynak (dk. 45+2) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Opoku (Başakşehir) - İSTANBUL
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