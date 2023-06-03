Başakşehir, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

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Süper Lig'in 37. hafta maçında Adana Demirspor ile Başakşehir ile kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

KENY DOUBLE YAPTI

Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini 8. dakikada Benjamin Stambouli ve 48. dakikada Jorge Morel kaydetti. Başakşehir'in gollerini 10. ve 86.dakikada Philippe Keny kaydederken 2. gol 26. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

BELHANDA, PENALTI KAÇIRDI

Demirspor'da Belhanda 61. dakikada penaltı kaçırdı. Ligde dördüncülüğü garantileyen Adana Demirspor puanını 66 puanda kaldı. Trabzonspor ile birlikte beşincilik için mücadele eden Başakşehir ise puanını 59'yükseltti.