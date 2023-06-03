Başakşehir, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Başakşehir, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti

03.06.2023 22:43

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Benjamin Stambouli ve Jorge Morel atarken, Başakşehir'in gollerini Philippe Keny (2) ve Joao Figueiredo kaydetti. Adana Demirspor'da Belhanda penaltı kaçırdı. Adana Demirspor 66 puanla dördüncülüğü garantilerken, Başakşehir 59 puanla beşincilik için mücadele ediyor.

Süper Lig'in 37. hafta maçında Adana Demirspor ile Başakşehir ile kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.

KENY DOUBLE YAPTI

Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini 8. dakikada Benjamin Stambouli ve 48. dakikada Jorge Morel kaydetti. Başakşehir'in gollerini 10. ve 86.dakikada Philippe Keny kaydederken 2. gol 26. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

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BELHANDA, PENALTI KAÇIRDI

Demirspor'da Belhanda 61. dakikada penaltı kaçırdı. Ligde dördüncülüğü garantileyen Adana Demirspor puanını 66 puanda kaldı. Trabzonspor ile birlikte beşincilik için mücadele eden Başakşehir ise puanını 59'yükseltti.

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Son Dakika Spor Başakşehir, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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