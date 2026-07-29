Başakşehir Avrupa'da 70. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Başakşehir Avrupa'da 70. Maçına Çıkıyor

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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku ile karşılaşacak.

EMRE DOĞAN- UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacak İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 70. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 69 müsabakada 26 galibiyet, 18 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 103 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 96 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında Başakşehir

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarındaki performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi122281528
UEFA Avrupa Ligi2476112435
UEFA Konferans Ligi33171066433
TOPLAM6926182510396

Avrupa'da 2 kez son 16 turuna yükseldi

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-2023 ve 2024-2025'te grup aşamasında yer alırken, geçen sezon ise play-off'ta elendi.

Turuncu-lacivertliler, 10. kez sahne aldığı Avrupa kupalarında 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "ilk"leri ve "en"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

Kaynak: AA

Başakşehir, Konferans, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Avrupa'da 70. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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