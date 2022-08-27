Başakşehir 7'nci Spor Ligi final yaptı - Son Dakika
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Başakşehir 7'nci Spor Ligi final yaptı

27.08.2022 16:03
Başakşehir 7'nci Spor Ligi final yaptı

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği Spor Ligi, Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda düzenlenen final programıyla son buldu.

Başakşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği Spor Ligi, Şehit Erdem Özçelik Stadı'nda düzenlenen final programıyla son buldu. 8 ay süren turnuvalarda bin 500 öğrencinin 6 farklı branşta katıldığı ligde dereceye giren sporcu ve takımlar, ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Spor Ligi'ni yedi yıldır düzenlediklerini hatırlatan Kartoğlu, "Spor eğitimi verdiğimiz çocuklarımızı, 2014'ten bu yana Başakşehir Spor Ligi'nde buluşturuyoruz. Yarışma kültürü kazanmalarını sağlıyoruz. Yıl boyunca futbol, basketbol, tekvando, satranç, masa tenisi ve badminton olmak üzere 6 branşta 231 spor ligi müsabakası düzenledik. Çocuklarımız, bu turnuvalarda hem aldıkları eğitimleri müsabaka ortamında gösterme imkanı buldu hem de maç yapma alışkanlığı kazanarak eksik yanlarını tamamladı" diye konuştu.

"HER MAHALLEYE BİR SPOR PARKI"

Başakşehir Spor Ligi'nde heyecanın 8 ay sürdüğüne dikkat çeken Kartoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece dereceye girenleri değil, turnuvalarda yer alan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Kendine güvenen, çevresine saygılı ve değerlerine bağlı nesiller olarak yetişmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için 'Her mahalleye bir spor parkı' sloganıyla tüm mahallelerimize yeni spor tesisleri kazandırdık."

"ERKEN YAŞTA SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ"

Başakşehir Spor Ligi'ni çocukların spor yapma alışkanlığı kazanması amacıyla başlattıklarına işaret eden Kartoğlu, "Çok şükür, her yıl bin beş yüz çocuk ve gencimizi Spor Ligimizde bir araya getiriyoruz. Çocuklarımıza bir yandan yarışma ve rekabet heyecanını diğer yandan da paylaşmanın ve dostluğun sevincini yaşatıyoruz. Spor parklarımızda genç yetenekler, geleceğin yıldızları ve şampiyon sporcuların yetiştiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir 7'nci Spor Ligi final yaptı - Son Dakika

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