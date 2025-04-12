Başakşehir Beşiktaş'ı Yendi, Avrupa Hedefi Belirtti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir oyunla haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Sezonun geri kalanında toplayacakları puanlarla Avrupa kupalarına katılmak istediklerini de belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım, hafta içi Beşiktaş analizlerimizi bugün tam anlamıyla sahaya yansıtmaya çalıştılar. Geriden oyun kurarak baskıyı kurarak oyun oynamaya çalıştık. 3. bölgede daha da etkin olabilirdik. Top rakipteyken savunmayı da iyi yaptık. Beni mutlu etti. İlk yarı da daha iyisini oynayabilirdik. İkinci yarıda rakibimizin taktiksel ve diziliş değişikliği biraz bizi hırpaladı açıkçası. Chamberlain'in sol bek başlayacağını düşünüyorduk ama sağ bek başladı. Bu beni şaşırttı. Aldığımız önlemlerle rakibimiz taktiksel olarak istediklerini yapmalarına engel olduk. 60. dakikadan itibaren bence kusursuz oynadık. Bizim için önemli bir galibiyetti. Önümüzde zor maçlar var. Oynamadan hiçbir maç kanılmıyor. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Umarım sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edebiliriz. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Hoca da söyledikleri kadar beyefendi bir kişilik. Türk futboluna getirdiği perspektiften dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı olmasını isterim" diye konuştu.

"Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz"

Sezonun geri kalanında toplayacakları puanlarla Avrupa kupalarına katılmak istediklerini belirten Çağdaş Atan, "Geçtiğimiz haftalarda oynadığımız ve üst üste kaybettiğimiz deplasman maçları bizleri bayağı yıprattı. Bu sezon iyi oynayıp da kaybettiğimiz ya da berabere bitirdiğimiz çok fazla maçımız oldu. En son Trabzonspor karşısında oynadığımız deplasman maçında mükemmele yakın oynamıştık. Bu oyun yapısını genele yayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Amacımız DNA'mızda olan Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

" Yusuf Sarı, elit takım oyuncusu"

Kendilerine galibiyeti getiren gollere imza atan Yusuf Sarı hakkında da konuşan Çağdaş Atan, "Yusuf'un hafta içi hafif bir sakatlığı vardı. İlk maçta da Beşiktaş'a karşı iyi oynamıştı. Kendisinden bu maçta da yaralanmak istedik açıkçası. İlk golünden hemen önce oyundan çıkarmayı düşünüyorduk. Yusuf asla bir kontratak oyuncusu değil. Evet, geniş alan oyuncusu ama dar alanda da iyi işler yapıyor. Bence Yusuf Sarı, elit takım oyuncusu" ifadelerini kullandı.

"Biz bugün kazanmayı hak ettik"

Beşiktaş'ın zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Atan, "Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları ve kaliteli bir hocası var. Biz bugün kazanmayı hak ettik. Tercih edilen her taktiksel anlayışa saygı duyuyorum. Beşiktaş takımı hiçbir maçta birebir baskıya çıkmadı. Kendi evinde oynadıkları maçlar da dahil. Bugün de bu şekilde oynamaları bizim elimizi rahatlattı. Bunu tamamen saygı çerçevesi içinde söylüyorum. Rakiplerine karşı daha dominant oynaması gereken maçlarda sahada daha baskılı ve birebir baskılı oynamalı diye düşünüyorum. Solskjaer Hocanın Manchester United'ın başında da 2. sezonunda daha başarılı olduğunu hatırlıyorum. Umarım Beşiktaş ile de başarılı olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan basın toplantısı için Çağdaş Atan'ın salona ilk geldiği anda basın mensupları ile yaşanan gecikmeden dolayı kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisinin araya girmesi ve duruma açıklık getirilmesinin ardında basın toplantısına geçildi. - İSTANBUL