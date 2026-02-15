Başakşehir - Beşiktaş Maçında İlk Yarı Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev'in, topla ilerleyip ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
24. dakikada Selke'nin sol taraftan ortasında savunmada Rıdvan Yılmaz'ın kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı sol tarafında alan Kemen'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kurtardı.
36. dakikada savunmada Agbadou'nun uzaklaştırmak istediği top Duarte'nin müdahalesi sonrası sekerek ceza sahası içine yöneldi. Penaltı noktası üzerinde Selke'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden ağlarla buluştu. 1-0
43. dakikada Opoku'nun hatasında araya giren Hyeon-Gyu Oh, topla ilerleyip ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, Yusuf Sarı, Nuno da Costa, Crespo, Ba, Brnic, Kazımcan Karataş, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, El Bilal Toure (Rashica dk. 34), Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Selke (dk. 36) (RAMS Başakşehir), Hyeon-Gyu Oh (dk. 43) (Beşiktaş) - İSTANBUL
