Başakşehir - Beşiktaş Maçında İlk Yarı Eşitlik
15.02.2026 21:06
Süper Lig'de RAMS Başakşehir, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Goller Selke ve Hyeon-Gyu Oh'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev'in, topla ilerleyip ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

24. dakikada Selke'nin sol taraftan ortasında savunmada Rıdvan Yılmaz'ın kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı sol tarafında alan Kemen'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kurtardı.

36. dakikada savunmada Agbadou'nun uzaklaştırmak istediği top Duarte'nin müdahalesi sonrası sekerek ceza sahası içine yöneldi. Penaltı noktası üzerinde Selke'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

43. dakikada Opoku'nun hatasında araya giren Hyeon-Gyu Oh, topla ilerleyip ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, Yusuf Sarı, Nuno da Costa, Crespo, Ba, Brnic, Kazımcan Karataş, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, El Bilal Toure (Rashica dk. 34), Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Selke (dk. 36) (RAMS Başakşehir), Hyeon-Gyu Oh (dk. 43) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Futbol, Spor

