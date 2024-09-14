Başakşehir, Bodrum'u 1-0 Yenerek 10 Puanı Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Bodrum'u 1-0 Yenerek 10 Puanı Buldu

Süper Lig'de Başakşehir, Bodrum FK'yi 90'da Duarte'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

14.09.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut

BODRUM FK: Sousa – Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Mohammed, Ege (Dk. 42 Seferi), Dimitrov (Dk. 86 Haqi), Gökdeniz, Puscas (Dk. 64 Ahmet)

BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed – Kemen (Dk. 86 Duarte), Hamza, Opoku, Lima, Berat, Figueiredo (Dk. 66 Pelkas), Berkay (Dk. 76 Crespo), Deniz, Serdar (Dk. 76 Davidson), Piatek

GOL: Dk. 90 Duarte (Başakşehir FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 59 Fredy (Bodrum FK), Dk. 75 Pelkas (Başakşehir FK)

SÜPER Lig'de Başakşehir FK, 5'inci hafta mücadelesinde konuk olduğu Bodrum FK'yı 90'ıncı dakikada Duarte'nin ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bodrum FK'da 59'uncu dakikada Fredy, Başakşehir FK'da ise 75'inci dakikada Pelkas direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla konuk takım 10 puana ulaşırken, ev sahibi ekip 3 puanda kaldı.

17'nci dakikada Başakşehir'de Lima'nın kornerden ortasında ceza sahası içinde Opuku'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa'nın müdahalesiyle top kornere çıktı.

26'ncı dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası içinde Ege'nin sert vuruşunda top kaleciden oyun alanına döndü yaşanan karambolde Puscas topa dokunamadı.

34'üncü dakikada konuk ekipten Lima'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

52'nci dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içinde Serdar'ın vuruşunda kaleci Sousa ayağıyla topu uzaklaştırdı, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Sousa tekrar sahip oldu.

59'uncu dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Serdar'ın yüzüne ayağı ile müdahale eden Bodrum FK'dan Fredy kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

75'inci dakikada Bodrum FK'da topla buluşan Dimitrov'u arkadan müdahale ile düşüren Pelkas direkt kırmızı kart gördü.

90'ıncı dakikada Berat'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Duarte, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla kaleci Sousa'yı avladı: 0-1.

Başakşehir FK, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Güncel, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Bodrum'u 1-0 Yenerek 10 Puanı Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: ’’Gelip öcünü benden alsalardı’’ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: ''Gelip öcünü benden alsalardı''
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:44:36. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Bodrum'u 1-0 Yenerek 10 Puanı Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement