Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Slovenya'nın Celje takımına 5-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Seslar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kucys topu ağlara yolladı. 4-0
75. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-1
77. dakikada sol kanattan Brnic'in ortasında kale önünde bomboş durumda Kucys'in şutu ağlara gitti. 5-1
Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk
Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik (Dulca dk. 84), Svetlin (Lhernault dk. 88), Seslar (Bobicanec dk. 85), Brnic, Matko, Kucys (Edmilson dk. 80)
Yedekler: Luka Kolar, Lovro Stubljar, Aljaz Kref
Teknik Direktör: Albert Riera
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Emre Kaplan dk. 46), Crespo (Kemen dk. 46) Berat Özdemir (Onur Ergün dk. 46), Pelkas (Berkay Özcan dk. 80), Deniz Türüç, Figueiredo (Davidson dk. 69), Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Metin Emre Karaal, Philippe Keny
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Svetlin (dk. 5), Brnic (dk. 30), Seslar (dk. 35), Kucys (dk. 51 ve dk. 77) (Celje)
Kırmızı kart: Çağdaş Atan (Başakşehir)
Sarı kartlar: Kucys, Zec (Celje), Ba, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Opoku, Davidson (Başakşehir) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Başakşehir Celje'ye 5-1 Yenildi - Son Dakika
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