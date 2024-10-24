Başakşehir Celje'ye 5-1 Yenildi - Son Dakika
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Başakşehir Celje'ye 5-1 Yenildi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Celje'ye 5-1 mağlup oldu. Çağdaş Atan kırmızı kart gördü.

24.10.2024 21:51
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Slovenya'nın Celje takımına 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Seslar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kucys topu ağlara yolladı. 4-0

75. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-1

77. dakikada sol kanattan Brnic'in ortasında kale önünde bomboş durumda Kucys'in şutu ağlara gitti. 5-1

Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk

Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik (Dulca dk. 84), Svetlin (Lhernault dk. 88), Seslar (Bobicanec dk. 85), Brnic, Matko, Kucys (Edmilson dk. 80)

Yedekler: Luka Kolar, Lovro Stubljar, Aljaz Kref

Teknik Direktör: Albert Riera

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Emre Kaplan dk. 46), Crespo (Kemen dk. 46) Berat Özdemir (Onur Ergün dk. 46), Pelkas (Berkay Özcan dk. 80), Deniz Türüç, Figueiredo (Davidson dk. 69), Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Hamza Güreler, Berkay Özcan, Metin Emre Karaal, Philippe Keny

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Svetlin (dk. 5), Brnic (dk. 30), Seslar (dk. 35), Kucys (dk. 51 ve dk. 77) (Celje)

Kırmızı kart: Çağdaş Atan (Başakşehir)

Sarı kartlar: Kucys, Zec (Celje), Ba, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Opoku, Davidson (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Celje'ye 5-1 Yenildi - Son Dakika

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