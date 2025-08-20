Başakşehir, Craiova Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Romanya takımı Universitatea Craiova ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Viking maçının taktiği çalışıldı. Sakatlıkları devam eden Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner antrenmana katılmadı. - İSTANBUL