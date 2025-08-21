Başakşehir, Craiova'ya 1-0 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir, Craiova'ya 1-0 Mağlup

21.08.2025 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova'ya 1-0 yenildi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zalla, Rejdi Avdo (Arnavutluk)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte (Dk. 45 Opoku), Ba, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, da Costa

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

Gol: Dk. 45+2 Cicaldau (Universitatea Craiova)

Sarı kart: Dk. 41 Isenko (Universitatea Craiova)

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova karşısında ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.

6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.

Universitatea Craiova, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Bakan Bak, karşılaşmayı yerinde izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı statta izledi.

Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde takip etti.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Başakşehir, Konferans, istanbul, Romanya, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Craiova'ya 1-0 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 22:03:26. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, Craiova'ya 1-0 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.