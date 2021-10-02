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Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı - Son Dakika

Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı

02.10.2021 16:06

Karagümrük yenilgisinden sonra istifasını sunacağını söyleyen Aykut Kocaman'ın istifa talebi kabul edildi. Başakşehir, Aykut Kocaman'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerini sundu.

Medipol Başakşehir'de ligin 8. haftasında teknik direktör Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı.

Turuncu-Lacivertliler'den şu açıklama yapıldı:

Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olduğumuz maçın ardından teknik direktörümüz Aykut Kocaman, Yönetim Kurulumuza istifasını sundu. Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirme sonrasında Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilmiştir.

Türk futbolunun en değerli teknik adamlarından biri olan Aykut Kocaman, geçen sezon zor zamanda takımımızın başına geçerek önemli bir sorumluluk üstlenmişti.

Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Aykut Kocaman'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Aykut Kocaman, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı - Son Dakika Spor


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