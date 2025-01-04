Başakşehir'de İki Futbolcu Cezalı

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Başakşehir'de Miguel Crespo ve Berat Özdemir, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta evinde Galatasaray ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bu maç öncesinde turuncu-lacivertlilerde Deniz Türüç, Miguel Crespo, Onur Ergün, Berat Özdemir ve Krzysztof Piatek sarı kart sınırında yer alıyordu. Müsabakanın 19. dakikasında sarı kart gören Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 73. dakikada sarı kart gören Berat Özdemir gelecek maç cezalı duruma düştü. Crespo ve Berat Özdemir, ligde gelecek hafta evinde oynayacakları Galatasaray mücadelesinde kadroda olamayacak. - İSTANBUL