Spor

Başakşehir'e Craiova Şoku!

21.08.2025 21:51
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, 1-0 geride olduğu maçı Universitatea Craiova ile oynuyor.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Rumen ekibi Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Deniz Türüç'ün uzaklaştıramadığı top ceza sahası sol çaprazındaki Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

38. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yerden atılan topta Al Hamlawi, topuğuyla bekletmeden pasını sol çaprazdaki Cicaldau'ya aktardı. Cicaldau'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+2. dakikada Al Hamlawi sol taraftan ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpasa hareketlenen Cicaldau, kaleci Muhammed'den önce yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juxhin Xhaja, Arber Zella, Rejdi Avdo

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte (Jerome Opoku dk. 45), Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Eldor Shomurodov, Nuno da Costa

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dikmen, Onur Ergün, Davie Selke, Abbosbek Fayzullayev, Hamza Güreler, Umut Güneş, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Universitatea Craiova: Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Carlos Mora, Samuel Teles, Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau, Nicuşor Bancu, Assad Al Hamlawi, Stefan Baiaram

Yedekler: Silviu Lung, Alexandru Cretu, Mogos Vasile, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Anzor Mekvabishvili, Lyes Houri, Gabriel Radulescu, David Barbu, Luca Basceanu, David Matei, Steven Nsimba

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Gol: Alexandru Cicaldau (dk. 45+2) (Universitatea Craiova)

Sarı kart: Pavlo Isenko (Universitatea Craiova) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

20:25
