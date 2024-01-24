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Başakşehir, Fenerbahçe maçına tek değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Başakşehir, Fenerbahçe maçına tek değişiklikle çıktı

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçına göre Süper Lig'in 22. haftasında evinde Fenerbahçe karşısında tek değişiklik ile sahaya çıktı. Atan, kart cezalısı olan Jerome Opoku'nun yerine Ousseynou Ba'ya görev verdi.

Başakşehir, Fenerbahçe maçına tek değişiklikle çıktı
24.01.2024 - 20:15,  Güncelleme: 20:17
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçına göre Süper Lig'in 22. haftasında evinde Fenerbahçe karşısında tek değişiklik ile sahaya çıktı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesinde tercih ettiği 11'e göre Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Atan, kart cezalısı olan Jerome Opoku'nun yerine Ousseynou Ba'ya görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, İstanbulspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

" Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Figueiredo ve Piatek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Başakşehir, Fenerbahçe maçına tek değişiklikle çıktı - Son Dakika


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