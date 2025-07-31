Başakşehir FK Viking ile Eşleşti

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü turunda Norveç ekibi Viking ile eşleşti.
Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Tur ilk karşılaşmasında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Cherno More'u sahasında 4-0'lık skorla geçerek 3'üncü tura yükseldi. İstanbul ekibinin rakibi ilk maçta sahasında Koper'i 7-0 yenen deplasmandaki rövanş maçında ise 5-3 kazanan Viking oldu.
Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
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