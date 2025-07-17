Başakşehir, Fortuna Düsseldorf'u Yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Başakşehir, hazırlık maçında Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'u 1-0 yendi.
Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları için gittiği Avusturya etabının son hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, galibiyet golünü 84. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı. - İSTANBUL
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