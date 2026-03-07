Başakşehir-Göztepe Maçında İlk Yarısı 1-1 Berabere

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 35 Kazımcan Karataş), Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Fayzullayev, Selke

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan

Goller: Dk. 13 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 39 Antunes (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 42 Bokele (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Göztepe maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

13. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sol çaprazdan ortasında arka direkte topu göğsüyle kontrol eden Ömer Ali Şahiner, altıpasın önünden sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

19. dakikada Allan'ın sol çaprazdan ortasında ceza sahasındaki Juan'ın bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer topu üstten kornere çeldi.

39. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Heliton'un uzun pasında sağ kanatta topu Kazımcan Karataş'tan kurtarıp önüne alan Ogün Bayrak, ceza sahasına girdikten sonra pasını Antunes'e verdi. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Göztepe ikinci gole çok yaklaştı. Antunes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Heliton'un altıpasın içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Muhammed yine uzaklaştırmayı başardı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Juan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.