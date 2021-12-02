Başakşehir, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı, çift kale maçla sürdüğü belirtildi.
İdmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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