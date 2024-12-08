Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Yendi

Başakşehir, Süper Lig'de Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

08.12.2024 21:07
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Deniz Türüç'ün rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Crespo, kale önünde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

83. dakikada orta sahada topu kazanan Kemen'in ceza yayı önüne kadar topu sürdükten sonra verdiği pasta Piatek'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

90+4. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Keny'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 3-0

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Hüseyin Aylak

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leanardo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Lucas Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç (Emre Kaplan dk. 90), Olivier Kemen, Miguel Crespo (Berat Özdemir dk. 78), Davidson (Joao Figueiredo dk. 71 (Dimitris Pelkas dk. 90), Krysztof Piatek (Philippe Keny dk. 89)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Patryk Szysz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak (Kerim Alıcı dk. 65), Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel (Cengiz Demir dk. 65), Görkem Sağlam, Lamine Diack, Funsho Bamgboye (Bilal Boutobba dk. 72), Rui Pedro (Abdulkadir Parmak dk. 71), Joelson Fernandes, Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Selimcan Temel, Ali Yıldız, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Miguel Crespo (dk. 56), Krysztof Piatek (dk. 83), Philippe Keny (dk. 90+4) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Jerome Opoku (Başakşehir), Abdulkadir Parmak, Guy Kilama, Joelson Fernandes (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Hatayspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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