UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasındaki RAMS Başakşehir-Heidenheim maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Davidson, Piatek
Heidenheim: Eicher, Busch, Maloney, Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Leo Scienza, Beck, Wanner, Breunig
Son Dakika › Spor › Başakşehir-Heidenheim Maçının Kadroları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?