Başakşehir, Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 mağlup etti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 yenerek galibiyet elde etti. Teknik direktör Çağdaş Atan, maç sonunda hak ettikleri bir golle kazandıklarını belirtti.

08.08.2024 22:46
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, oyunun sonunda hak ettikleri bir golle galip geldiklerini söyledi.

Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından Mikheil Meskhi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. Iberia takımı ligde 19 maç oynadığı için fiziksel olarak bizden daha hazırdı. Oyuna arzuladığımız gibi baskı yaparak iyi başladık. İlk yarıda da ikinci yarıda da oyunu erken koparabilecek pozisyonları yakaladığımızı düşünüyoruz. Iberia bugünkü mücadelesiyle saygı duyulmayı hak ettiğini bir kez daha gösterdi. Bugün takım olarak iyi ama bireysel performans olarak 2-3 oyuncumuzun aşağıda kaldığı bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Galibiyetin önemine değinen Atan, "Oyunun sonunda bence hak ettiğimiz, Davidson'un da çok hak ettiği golle kazandık. Davidson, bugün müthiş oynadı. Bu gol bizim için önemliydi. İstanbul'daki maça 0-0 gelseydik Iberia takımı savunmayı katılaştırmaya devam edebilirdi. Ancak 1-0'lık skor, onları biraz daha açık oynamaya itecek. Bu da bizim için alan ve zaman bulmak demek olacak." diye konuştu.

İki takımın oyuncularını da mücadelelerinden dolayı kutlayan Çağdaş Atan, "Iberia Tiflis'i beklediğimizden daha motive, konsantre, sert ve kompakt bulduğumuzu söyleyebilirim. Daha önce oynamış oldukları maçlarda verdikleri boşlukları bize karşı vermemeye çalıştılar. Pazartesi günü ilk lig maçımız var. Oraya konsantre olacağız. Perşembe günü de rövanş maçı için hazır olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Iberia Tiflis'i deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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