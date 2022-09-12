Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü - Son Dakika
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Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü

12.09.2022 21:50
Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü

Başakşehir'in Beşiktaş'ı tek golle devirdiği mücadelenin son dakikalarında Massuaku'nun Caiçara'ya attığı tokat sosyal medyada olay oldu. Hakem Halil Umut Meler ve VAR tarafından herhangi bir kararın çıkmaması rakip takım taraftarlarını isyan ettirdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılarda Massuaku'nun son dakikalarda rakibine yaptığı müdahale gündem oldu.

MASSUAKU'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Karşılaşmanın son dakikalarında Beşiktaş'ın Başakşehir ceza sahası dışında serbest vuruş kazanmasının ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. O anlarda siyah-beyazlı futbolcu Massuaku'nun Başakşehirli Júnior Caiçara'ya tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Görüntü: Beinsports

HALİL UMUT MELER VE VAR'A TEPKİ YAĞDI

Rakip takım taraftarları VAR ve hakem Halil Umut Meler'in Masuaku'nun hareketine bir yaptırım uygulamamasına tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise Josef'e gönderme yaparak "Böyle bir güvensiz ortamda" bulunma yorumu yaptı.

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü - Son Dakika


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