Başakşehir'in kedi videolu göndermesine jet hızında cevap! Fenerbahçe, taraftarını kırdı geçirdi - Son Dakika
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Başakşehir'in kedi videolu göndermesine jet hızında cevap! Fenerbahçe, taraftarını kırdı geçirdi

26.05.2023 13:01

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde eşleştiği Başakşehir'in kendisi için yaptığı kedi videolu paylaşıma, aynı şekilde cevap verdi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MKE Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı bir video paylaşırken sarı-lacivertlilerden cevap gecikmedi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞAKŞEHİR'E CEVAP

Başakşehir, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı paylaşımda kedi videosu kullanırken, sarı-lacivertliler de aynı şekilde cevap verdi. Fenerbahçe'nin paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe ile Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir'in kedi videolu göndermesine jet hızında cevap! Fenerbahçe, taraftarını kırdı geçirdi Başakşehir'in kedi videolu göndermesine jet hızında cevap! Fenerbahçe, taraftarını kırdı geçirdi

Türkiye Kupası, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in kedi videolu göndermesine jet hızında cevap! Fenerbahçe, taraftarını kırdı geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'in kedi videolu göndermesine jet hızında cevap! Fenerbahçe, taraftarını kırdı geçirdi - Son Dakika
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