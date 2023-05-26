Başakşehir'in kedi videolu göndermesine jet hızında cevap! Fenerbahçe, taraftarını kırdı geçirdi

MKE Ankaragücü'nü eleyen Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı bir video paylaşırken sarı-lacivertlilerden cevap gecikmedi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞAKŞEHİR'E CEVAP

Başakşehir, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı paylaşımda kedi videosu kullanırken, sarı-lacivertliler de aynı şekilde cevap verdi. Fenerbahçe'nin paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

MAÇ PROGRAMI

Fenerbahçe ile Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.