Başakşehir - Inter Turku Maçı Hazırlıkları

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile Finlandiya ekibi Inter Turku arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta, Conteh