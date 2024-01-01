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RAMS Başakşehir, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'in Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile anlaşma sağladığı belirtildi. Josef de Souza'ya imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ'ın katıldığı ve oyuncuya başarılar diledikleri ifade edildi. Josef de Souza daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giymişti.

RAMS Başakşehir, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı
01.01.2024 - 17:16,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Josef, daha önce Türkiye'de 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe, 2020-2023 yılları arasında da Beşiktaş formaları giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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