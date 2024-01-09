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Başakşehir, Kasımpaşa maçında 6 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
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Başakşehir, Kasımpaşa maçında 6 değişiklikle sahaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa'ya konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti. Ousseynou Ba'nin yerine Opoku forma giydi. Atan, Dubois, Abeid, Pelkas, Figueiredo ve Piatek yerine ise Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Serdar Gürler, Emirhan İlkhan ve Philippe Keny'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Başakşehir, Kasımpaşa maçında 6 değişiklikle sahaya çıktı
09.01.2024 - 21:15,
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Kasımpaşa'ya konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynanan Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte cezası bulunan Ousseynou Ba kadroda yer almadı. Ba'nin yerine Opoku forma giydi. Atan, Adana Demirspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Leo Dubois, Mehdi Abeid, Dimitris Pelkas, Joao Figueiredo ve Krzysztof Piatek yerine ise Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Serdar Gürler, Emirhan İlkhan ve Philippe Keny'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Başakşehir sahaya, Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Kenny ilk 11'iyle çıktı.

RAMS Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Dubois, Cemali Sertel, Pelkas, Abeid, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş, Piatek, Figueiredo ve Batuhan Çelik yer aldı.

Kaynak: AA
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