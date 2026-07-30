Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti

Başakşehir, Konferans Ligi\'ne veda etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir, Inter Turku'ya 2-0 kaybederek UEFA Konferans Ligi'nden elendi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek elenen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Şahin, Veritas Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sezon bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bu kadar emek verdik, bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Ancak yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan çok ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru dersi çıkarırsak sezon bizim açımızdan iyi gider. Sezon hazırlıklarının ilk günü, oyuncularıma bu sezonun çok daha zor geçeceğini söylemiştim. Onlar da bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in sakatlığı nedeniyle rövanşta forma giyememesinin elenmelerinde belirleyici olup olmadığıyla ilgili Nuri Şahin, "Sadece Kemen ile alakalı bir konu değil. Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu ama olsaydı maçı kazanırdık diyemeyeceğim çünkü maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman seviyemizi yakalayamadık. Oynayan oyuncuların elinden geleni yapması lazım. Maçın hiçbir anında ne yazık ki yoktuk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Nuri Şahin, Başakşehir, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Adıyaman’da acil servis önünde baltalı dehşet Adıyaman'da acil servis önünde baltalı dehşet
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
21:04
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 22:19:31. #7.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.