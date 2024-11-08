Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 Geçti - Son Dakika
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Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 Geçti

Başakşehir, Kopenhag\'ı 1-0 Geçti

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı.

08.11.2024 00:05
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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Başakşehir, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Keny, kaleci Trott ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada Gabriel'in ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Huescas'ın şutunda kale önünde Berat topu kafayla kornere gönderdi.

35. dakikada Mattsson'un ceza yayına yakın bir noktadan sert şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia

Kopenhag: Trott, Huescas, Gabriel, Diks, Lopez, Clem, Lerager, Elyounoussi, Froholdt, Mattsson, Onugkha

Yedekler: Theo Sander, Runarsson, Garananga, Gocholeishvili, Claesson, Hojer, Larsson, Cornelius, Chiakha, Achouri

Teknik Direktör: Jacob Neestrup

Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berkay, Onur, Berat, Keny, Davidson, Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan, Serdar Gürler, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç, Metin Emre Karaal, Krzysztof Piatek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Keny (dk. 26) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Diks, Lopez, Onugkha (Kopenhag), Ba, Berat (Başakşehir) - KOPENHAG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 Geçti - Son Dakika

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