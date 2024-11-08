Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, Kopenhag ile oynadığı maçı 2-2 tamamladı.

08.11.2024 01:46
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Stat: Parken

Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)

Kopenhag: Trott, Huescas (Dk. 46 Gocholeishvili), Pereira, Lopez, Diks, Clem (Dk. 73 Larsson), Lerager, Elyounoussi, Froholdt (Dk. 46 Claesson), Mattsson, Onugkha (Dk. 61 Cornelius (Dk. 76 Chiakha))

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 86 Crespo), Berat Özdemir, Figueiredo (Dk. 71 Piatek), Berkay Özcan (Dk. 86 Ömer Ali Şahiner), Davidson (Dk. 61 Deniz Türüç), Keny

Goller: Dk. 26 Keny, Dk. 80 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 79 ve 83 Chiakha (Kopenhag)

Sarı kartlar: Dk. 10 Diks, Dk. 13 Lopez, Dk. 21 Onugkha (Kopenhag), Dk. 17 Ba, Dk. 45+1 Berat Özdemir, Dk. 55 Davidson, Dk. 70 Deniz Türüç, Dk. 82 Lima, Dk. 90+4 Piatek (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

61. dakikada Kopenhag'ın Başakşehir ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Lopez topun başına geçti. Lopez'in frikiğinde meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

63. dakikada Başakşehir ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Opoku, rakibinden kurtulup şutunu çekti, köşeye giden topu kaleci Trott son anda çeldi. Boşta kalan topa Figueiredo'nun ayak koyduğu meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

79. dakikada Kopenhag skoru 1-1'e getirdi. Danimarka ekibinde Mattsson'un ceza sahası dışından şutunda top kaleci Muhammed'den döndü, ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Chiakha'nın şutunda, kaleci Muhammed'i geçen top Opoku'ya da çarpıp ağlara gitti: 1-1

80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Opoku'nun savunmadan gönderdiği uzun topu Pereira kafa ile kalecisine göndermek istedi, kalecinin üzerinden geçen topu kapan Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2

83. dakikada Kopenhag beraberliği yakaladı. Lopez'in sol kanattan ortasında Chiakha altı pas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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