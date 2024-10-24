Başakşehir'le Celje Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir'le Celje Karşılaşıyor

Başakşehir\'le Celje Karşılaşıyor

Başakşehir, Celje ile oynayacağı maçta Slovenya'nın şampiyon takımını konuk edecek.

24.10.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir'in, bugün deplasmanda karşı karşıya geleceği Celje, aynı adı taşıyan 45 bin kişilik küçük bir şehrin takımı.

Slovenya'nın nüfus bakımından en büyük 4. şehri olan Celje, ülkenin kuzey doğusunda bulunuyor.

İkinci Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine de giren şehir, dar sokakları ve tarihi binalarıyla dikkat çekiyor.

Şehrin görülecek yerlerinin başında Celje Kalesi, Celjiski Dom ve Celje Tarih Müzesi geliyor.

Fuarlar ve ticaretin, şehir ekonomisinin temelini oluşturduğu Celje, başkent Ljubljana'ya yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunuyor.

Küçük şehrin şampiyon takım

Teknik direktörlüğünü, bir dönem Galatasaray forması da giyen İspanyol Albert Riera'nın yaptığı Celje, Slovenya Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştı.

Köklü bir geçmişe sahip olan ve 1919 yılında kurulan kulüp, geçtiğimiz sezonu en yakın rakibi Maribor'un 12 puan önünde zirvede tamamladı.

Celje, maçlarını şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta bulunan 13 bin kişilik Celje Stadı'nda oynuyor.

Açılışı 2003 yılında yapılan ve inşaası için 16, 5 milyon avro harcanan stadyumun seyirci rekoru 10 bin 55 kişiyle 2005 yılında oynanan Slovenya- Norveç maçında kırıldı.

Bu akşam Celje ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelede ise tribünlerde yaklaşık 3 bin taraftarın olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Slovan Bratislava'ya, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda da Shamrock'a elenen Celje, UEFA Konferans Ligi play-off'unda Ermenistan ekibi Pyunik'i eleyerek lig aşamasına adını yazdırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başakşehir, Slovenya, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'le Celje Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'le Celje Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.