Başakşehir\'le Celje Karşılaşıyor

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RAMS Başakşehir'in, bugün deplasmanda karşı karşıya geleceği Celje, aynı adı taşıyan 45 bin kişilik küçük bir şehrin takımı.

Slovenya'nın nüfus bakımından en büyük 4. şehri olan Celje, ülkenin kuzey doğusunda bulunuyor.

İkinci Bayezid döneminde Osmanlı hakimiyetine de giren şehir, dar sokakları ve tarihi binalarıyla dikkat çekiyor.

Şehrin görülecek yerlerinin başında Celje Kalesi, Celjiski Dom ve Celje Tarih Müzesi geliyor.

Fuarlar ve ticaretin, şehir ekonomisinin temelini oluşturduğu Celje, başkent Ljubljana'ya yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunuyor.

Küçük şehrin şampiyon takım

Teknik direktörlüğünü, bir dönem Galatasaray forması da giyen İspanyol Albert Riera'nın yaptığı Celje, Slovenya Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştı.

Köklü bir geçmişe sahip olan ve 1919 yılında kurulan kulüp, geçtiğimiz sezonu en yakın rakibi Maribor'un 12 puan önünde zirvede tamamladı.

Celje, maçlarını şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta bulunan 13 bin kişilik Celje Stadı'nda oynuyor.

Açılışı 2003 yılında yapılan ve inşaası için 16, 5 milyon avro harcanan stadyumun seyirci rekoru 10 bin 55 kişiyle 2005 yılında oynanan Slovenya- Norveç maçında kırıldı.

Bu akşam Celje ile Başakşehir arasında oynanacak mücadelede ise tribünlerde yaklaşık 3 bin taraftarın olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Slovan Bratislava'ya, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda da Shamrock'a elenen Celje, UEFA Konferans Ligi play-off'unda Ermenistan ekibi Pyunik'i eleyerek lig aşamasına adını yazdırdı.