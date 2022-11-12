Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle birçok ilki bir arada yaşadı ve yaşattı.
Opta verilerine göre Başakşehir, Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı.
Öte yandan Galatasaray, 7-0 kazandığı maçta Emre Belözoğlu döneminde bir Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir kalesine 10 şutla, en fazla isabetli şut çeken takım oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Başakşehir'i farka boğduğu maç sonrası yaşanan ilkler say say bitmiyor! İşte öne çıkan istatistikler... - Son Dakika