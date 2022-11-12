Galatasaray'ın Başakşehir'i farka boğduğu maç sonrası yaşanan ilkler say say bitmiyor! İşte öne çıkan istatistikler... - Son Dakika
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Galatasaray'ın Başakşehir'i farka boğduğu maç sonrası yaşanan ilkler say say bitmiyor! İşte öne çıkan istatistikler...

12.11.2022 22:26

Başakşehir'i 7-0'lık flaş bir skorla mağlup eden Galatasaray, rakibine Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşattı. Emre Belözoğlu teknik direktörlük kariyerinin en farklı mağlubiyetini alırken, Okan Buruk ise en farklı Süper Lig galibiyetini elde etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle birçok ilki bir arada yaşadı ve yaşattı.

KARİYERİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ

Opta verilerine göre Başakşehir, Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı.

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EN FAZLA İSABETLİ ŞUT ÇEKEN TAKIM

Öte yandan Galatasaray, 7-0 kazandığı maçta Emre Belözoğlu döneminde bir Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir kalesine 10 şutla, en fazla isabetli şut çeken takım oldu.

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Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Başakşehir'i farka boğduğu maç sonrası yaşanan ilkler say say bitmiyor! İşte öne çıkan istatistikler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Başakşehir'i farka boğduğu maç sonrası yaşanan ilkler say say bitmiyor! İşte öne çıkan istatistikler... - Son Dakika
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