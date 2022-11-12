Galatasaray'ın Başakşehir'i farka boğduğu maç sonrası yaşanan ilkler say say bitmiyor! İşte öne çıkan istatistikler...

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 7-0'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle birçok ilki bir arada yaşadı ve yaşattı.

KARİYERİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ

Opta verilerine göre Başakşehir, Süper Lig tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Emre Belözoğlu ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig mağlubiyetini Galatasaray karşısında aldı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerinin en farklı Süper Lig galibiyetini aldı.

EN FAZLA İSABETLİ ŞUT ÇEKEN TAKIM

Öte yandan Galatasaray, 7-0 kazandığı maçta Emre Belözoğlu döneminde bir Süper Lig maçında İstanbul Başakşehir kalesine 10 şutla, en fazla isabetli şut çeken takım oldu.