Başakşehir, Michal Karbownik'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Başakşehir, Michal Karbownik'i Kadrosuna Kattı

22.06.2026 16:24
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İstanbul Başakşehir, Hertha Berlin'den Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

İstanbul Başakşehir, Polonyalı futbolcu Michal Karbownik'i 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibinin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki sol bek, geçen sezon Almanya 2. Futbol Ligi'nde Hertha Berlin formasıyla 26 karşılaşmada görev yaptı.

Karbownik, Polonya Milli Takımı formasını ise 4 kez giydi.

Kaynak: AA

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