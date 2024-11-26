Başakşehir, Petrocub Maçına Hazırlanıyor

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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, kötü bir periyottan geçtiklerini ve maçı kazanarak çıkışa başlayacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, "Çok iyi bir periyottan geçmediğimiz aşikar. Bize hiç yakışmayan, beklemediğimiz, hayal kırıklığıyla dolu 2 aydan geçiyoruz ama ayağa kalkma zamanı. Bazen sıçramak için eğilmek gerekiyor ama biz biraz fazla eğildik. Herhalde geçen seneki gibi iyi sıçrayacağız. Yarın kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını aktaran Atan, şöyle devam etti:

"Kazanıp devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İki hedefimiz var. Birincisi Avrupa'da ilk 24 potasında bitirip play-off'a kalabilmek, ikincisi de en kötü ilk 6 pozisyonunda olup ilk 4'ten fazla uzaklaşmadan ikinci yarı vites artırabileceğimiz bir pozisyonda yer almak. Önümüzde 9 güzel maç var. Oyuncularıma inanıyorum. İçerde bazı kararlar aldık. İyi bir oyunla 3 puanı alacağımıza inanıyorum."

"Berkay Özcan artık bizimle olmayacak"

Çağdaş Atan, oyuncularından Berkay Özcan'ın artık kendileriyle olmayacağını dile getirdi.

Atan, takım içinde aldıkları kararlara yönelik gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemeyecektim ama Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak bu süreçten sonra. Bu benim isteğim ve yönetimle yapmış olduğumuz istişareden sonra aldığımız ortak karar. İkincisi de oyuncularla beraber 50-60 kişiden oluşan, birbirini çok seven bir kulübüz. Bu kadarız ama çok büyük bir kulübüz. Reaksiyon vermemiz gerektiğini biliyoruz. 2 gündür istişare ediyoruz, konuşuyoruz, devamlı toplantılar yapıyoruz. Aldığım enerji, aldığımız kararların takıma çok olumlu yansıyacağı. Bu süreç bizim dostlarımızı görmemiz açısından güzel oldu. Bazen böyle durumlara ihtiyacınız oluyor ama bu bizde biraz uzun sürdü. Yarınki maçın favorisi olduğumuzu net şekilde söyleyebilirim. Çıkış yakalamak için güzel bir maç, doğru bir rakip."

Pelkas: "Sahada duruş göstermeliyiz"

RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ise çok önemli bir maça çıkacaklarını ve mutlak kazanmak istediklerini belirtti.

Sahada her şeyi vermeleri gerektiğini aktaran Pelkas, "Çok önemli bir maç. Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor ve bunun sözünü verebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyorsak sahada duruş göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.