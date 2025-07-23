Başakşehir PFK Cherno More Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Huvepharma Arena'da Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktik çalışmasıyla sonlandırdı.
Başakşehir, yarın Huvepharma Arena'da PFK Cherno More ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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