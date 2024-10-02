Başakşehir - Rapid Wien İlk Yarı Eşitlikte - Son Dakika
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Başakşehir - Rapid Wien İlk Yarı Eşitlikte

UEFA Konferans Ligi maçında Başakşehir ve Rapid Wien ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı.

02.10.2024 18:46
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng (İsveç)

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat Özdemir, Figueiredo, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Beljo, Burgstaller

Goller: Dk. 43 Schaub (Rapid Wien), Dk. 45+2 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 41 Raux-Yao (Rapid Wien)

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile Avusturya ekibi Rapid Wien arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'dan aldığı pasla rakip kaleye ilerleyen Serdar Gürler, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

18. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Beljo, penaltı noktası önünde uygun pozisyondaki Burgstaller'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun ayak içiyle gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Deniz çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada turuncu-lacivertliler sol kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, altıpas önünde iyi yükselen Kemen savunmadan sekip yükseklik kazanan topa kafayla vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

43. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden ağlarla buluştu: 0-1

45+2. dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında altıpas önüne gelen topa Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir - Rapid Wien İlk Yarı Eşitlikte - Son Dakika

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