Başakşehir, Shomurodov\'u Kiraladı

Başakşehir, Roma'nın Özbek golcüsü Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya ekiplerinden Roma Kulübü'nün oyuncusu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Özbek milli futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL