Başakşehir, Sivasspor\'u 2-1 Yendi

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90 Ziya Erdal), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Dk. 76 Menig), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Dk. 46 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 76 Bekir Turaç Böke), Koita
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku (Dk. 78 Hamza Güreler), Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Figueiredo (Dk. 72 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Davidson), Piatek (Dk. 89 Keny)
Goller: Dk. 43 ve 49 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 82 Menig (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Berat Özdemir, Dk. 81 Ba, Dk. 85 Deniz Türüç, Dk. 90+2 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Dk. 90+7 Ziya Erdal (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 yendi.
49. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Opoku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.
82. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin ara pasında sağ taraftan ceza alanına giren Turgunboev'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Menig ağlarla buluşturdu: 1-2.
86. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Menig, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa sert vurdu. Top yandan auta çıktı.
Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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