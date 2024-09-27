Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

27.09.2024 23:46
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Atan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı anarak sözlerine başladı.

Yılmaz'ın son şehit olmasını temenni eden Atan, "Umarım bu terör illetine vermiş olduğumuz son şehit olur. Ailesine ve kalanlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

"Çok iyi hücumlar gerçekleştirdik"

Atan, oyunun ilk 10-15 dakikalık bölümüne muazzam bir giriş yaptıklarını belirterek, "Çok iyi hücumlar gerçekleştirdik. Bir iki tane çok net gol pozisyonundan yararlanamadık. Daha sonra biraz oyun kibrine yenik düştük. Oyuncularıma her zaman söylüyorum, öz güven ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Biz hep yukarıdaki öz güven tarafında kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Oyunun ilk 15 dakikalık bölümünü gören oyuncularının oyunun kibrine yenik düştüğünü vurgulayan Atan, konsantrasyonlarını kaybettiklerini, pas hatası yaparak rakibe gol şansı verdiklerini ifade etti.

İlk yarı hak ettikleri golü devrenin sonlarına doğru bulduklarını dile getiren Atan, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya da çok iyi ve golle başladık. Piatek ve Figueiredo'nun üçüncü golü atacak pozisyonları da vardı ama bunları yapamadıktan sonra gereksiz bir şekilde mesafeleri uzatıp erken final pasları atmaya başladık. Özellikle çok şey beklediğimiz kaliteli oyuncularımızdan bunlar gelince oyun biraz istemediğimiz duruma döndü. 2-0'dan sonra bu bölümde Sivasspor tarafı golcü oyuncularını oyuna alarak ön tarafı iyice uzatıp uzun toplara döndü. Dolayısıyla oraya düşen toplara oynamaya çalıştılar. Biz bu bölümde topa sahip olamayınca, ikinci yarıda en üzüldüğüm şey bu, rakibi biraz oyunun içine dahil ettik. Rahat bitireceğimiz maçlarda klasik bunlar oluyor. Maalesef golü yedik ve son 10 dakika acı çektik. Acı çekmemiz gerekiyordu, oyuncularımız o bölümde acı çekerek, iyi savunma yaparak skoru korumasını bildi. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız"

Ligde ve Avrupa'da iyi şekilde ilerlediklerini aktaran Atan, "13 puanla ligde ikincilik durumunu Fenerbahçe ve Beşiktaş ile paylaşıyoruz. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor ama takım olarak katettiğimiz mesafeyi de görmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Atan, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor'u da Avrupa'da devre dışı bıraktılar. Kendi liglerinde de liderler. Topla iyi baskı yapabilen, fizik kalitesi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sahamızda kendi kurallarımızla o maçtan alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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