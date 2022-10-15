Başakşehir, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Başakşehir, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

15.10.2022 09:38
Başakşehir, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, haftaya 17 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi, son maçında ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu.

İki galibiyet, iki beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor ise 8 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir, takımdaki yerini alabilecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

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Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, İstanbulspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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